Bad Mergentheim. Eine 86-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim in der Herrenwiesenstraße von einem Fahrzeug erfasst. Die Frau überquerte die Straße im Bereich des Kreisverkehrs und wurde vermutlich von einer 75-jährigen VW Polo-Fahrerin übersehen. Die 86-Jährige wurde daraufhin angefahren und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1