Am Bahnhof gab es den Adolf-Hitler-Platz

Auch in Bad Mergentheim wurden in den 1930er Jahren Straßen und Plätze als Teil der Propaganda um Adolf Hitler und den Nationalsozialismus umbenannt. 1945 erfolgte die erneute Umbenennung.

Bad Mergentheim. Am Morgen des 7. April 1945 rückten amerikanische Soldaten in Bad Mergentheim ein und besetzten die Stadt. Sie etablierten eine Besatzungsverwaltung und tilgten die Namen von Straßen und Plätzen aus der Zeit des „Dritten Reiches“, die an Hitler und die nationalsozialistische Diktatur erinnerten. Die „Nazi-Straßen“ wurden umbenannt und erhielten zum Teil wieder ihre ursprüngliche Bezeichnung. So wurde aus dem „Adolf-Hitler-Platz“ wieder der Bahnhofplatz und aus dem Horst-Wessel-Weg der Badweg.

Wie kam es aber zu den Straßen-Neu- oder Umbenennungen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und wie wurden sie damals begründet? Mit Hilfe von Stadtarchivar Alexander Ploebsch konnten wir Gemeinderatsprotokolle und weitere Schriftstücke der damaligen Stadtverwaltung aus den 1930er Jahren einsehen, in denen die Beschlüsse zu den nationalsozialistischen Straßennamen festgehalten wurden.

Am 11. April 1933, fast zweieinhalb Monate nach Hitlers „Machtübernahme“, tagte der Bad Mergentheimer Gemeinderat (oder das, was noch von ihm übrig geblieben war) und beschloss, den Bahnhofplatz „aus Anlass des Geburtstages des Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler am 20. April in Adolf-Hitler-Platz umzubenennen“. Zudem wurde beschlossen, „dem Herrn Reichskanzler am 20. April 1933 die Glückwünsche der Stadtgemeinde durch ein Telegramm“ zu übermitteln, in dem die Umbenennung des Platzes mitgeteilt wurde. „Mit den aufrichtigsten Glückwünschen zum Geburtstag“ verband „die Stadtgemeinde Bad Mergentheim“ das „Gelöbnis unwandelbarer Treue“. Soweit ein Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderats, bei der nur Landrat Geissler, Bürgermeister Dr. Josef Brönner und Stadtrat Reinhold Seiz, Kreisleiter der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), anwesend waren. Sie bildeten die „kommissarische Gemeindevertretung“ und machten damit deutlich, was das Regime von Demokratie hielt.

Am Tag der Umbenennung des Bahnhofplatzes in „Adolf-Hitler-Platz“ hielt Bürgermeister Dr. Brönner eine kurze Ansprache um 11 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude und sagte: „Ich freue mich, diese Ehrung hiermit öffentlich und feierlich bekanntgeben zu können.“

Das war nur der Anfang der „Reviermarkierungen“ und Machtdemonstrationen der Nationalsozialisten mit Hilfe von Straßennamen und Platzbezeichnungen. Denn am 22. Februar 1934 wurde „anlässlich der Wiederkehr des Todestages des jugendlichen Vorkämpfers für den Nationalsozialismus“ der Badweg in Horst-Wessel-Weg umbenannt. Von dieser „Verfügung“ des von der Partei eingesetzten Bürgermeisters Albert Küenzlen nahm der Gemeinderat Kenntnis. Horst Wessel war Sturmführer der SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, der 1930 von Mitgliedern der Kommunistischen Partei Deutschlands getötet und von der NS-Propaganda zu einem Märtyrer stilisiert worden war. Er war der Verfasser des Horst-Wessel-Lieds, das kurz nach seinem Tod zur Parteihymne der NSDAP wurde.

1935 war die heutige Milchlingstraße nur ein Feldweg, der zu einer Hauptstraße ausgebaut wurde und den Namen Schlageter-Straße erhielt. Albert Leo Schlageter war Mitglied der NSDAP-Tarnorganisation „Großdeutsche Arbeiterpartei“ und laut NS-Propaganda der „erste Soldat des Dritten Reiches“, ein militanter Aktivist, der im Zusammenhang mit der französisch-belgischen Ruhrbesetzung wegen Spionage und mehrerer Sprengstoffanschläge von einem französischen Militärgericht 1923 zum Tode verurteilt und hingerichtet worden war.

Ebenfalls am 25. November 1935 beschloss der Bürgermeister zusammen mit zwei Beigeordneten und vier Ratsherren, einer neuen Straße nicht weit vom Kapuzinerkloster (heute Schlossgartenstraße) „zum Gedächtnis an den hervorragenden Reichsleiter der NSDAP, Staatsminister Schemm“, den Namen Hans-Schemm-Straße zu geben. Zudem wurde in dieser Sitzung die Kettersteige umbenannt in Dietrich-Eckart-Weg (heute Weinsteige). Eckart war nationalsozialistischer Dichter und galt als Ideengeber Hitlers.

Platz für Aufmärsche

„Taten des Führers von größter geschichtlicher Bedeutung“ sollten „in Straßennamen in den Städten zum Ausdruck kommen“, propagierte das NS-Regime, wie einer Niederschrift über die Beratungen des Bürgermeisters mit Ratsherren vom 26. April 1938 zu entnehmen ist. Zu den „Taten des Führers“ zählte der Bürgermeister die „Eingliederung Deutschösterreichs in das Mutterland“ („Anschluss“ Österreichs an das „Deutsche Reich“ am 13. März 1938).

Aus diesem Grund wurde der damalige Obere Markt, also der heutige Hans-Heinrich-Ehrler-Platz, in „Großdeutscher Platz“ umbenannt. Er sollte „in würdiger Form“ umgestaltet und der dortige Brunnen sogar abgebrochen werden, um Platz für Aufmärsche zu machen. Den Brunnen gibt es heute noch.

Am 27. Januar 1939 dann wieder eine Sitzung des Bürgermeisters in kleinem Kreis mit drei Ratsherren, wobei zwei „beurlaubt“ und vier „entschuldigt“ waren. Diesmal ging es um die Absicht des Bürgermeisters, „den Gänsmarkt zum 30. Januar 1939, dem 6. Jahrestag der Machtübernahme durch die NSDAP, in Platz der SA umzubenennen“ (die Sturmabteilung war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer Republik und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten). Auch dieses Vorhaben stieß auf Zustimmung.

Millionen ermordet

Soweit nur einige Beispiele für die Straßenbenennungen in der Zeit des Nationalsozialismus in Bad Mergentheim, die den Zweck hatten, den Machtanspruch des Regimes zu unterstreichen und seine „Taten“ und „Helden“ zu glorifizieren.

Welche Taten das Regime „vollbracht“ hat, das man glaubte, verherrlichen zu müssen, lässt sich anhand von kalt anmutenden Zahlen deutlich machen. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten von 1933 bis 1945 ermordeten sie Millionen Menschen. Hier einige Beispiele: Neben der planmäßigen Vernichtung der europäischen Juden mit sechs Millionen Opfern wurden sieben Millionen sowjetische und 1,8 Millionen polnische Zivilisten ermordet. Drei Millionen Soldaten der Sowjetunion überlebten die deutsche Kriegsgefangenschaft nicht. Zudem wurden 250 000 Behinderte und 250 000 Sinti und Roma ermordet.