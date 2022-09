Bad Mergentheim. Ein bisher unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 24. September, und Montag, 26. September, einen Altkleidercontainer in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim auf und entwendete die darin befindliche Kleidung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib der Kleidung machen können, sollen sich mit der Polizei in Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, in Verbindung setzen.

