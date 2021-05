Altersgerecht ausprobieren

Bad Mergentheim. Einen Schnupperkurs für Kindern von sechs bis 13 Jahren veranstaltet der Golfclub Bad Mergentheim in der Ferienwoche von Montag, 31. Mai, bis Freitag, 4. Juni. Man lernt den Golfsport in jugendgerechter Form mit altersentsprechender Ausrüstung kennen und ausprobieren. Der Schnupperkurs auf dem Gelände des Golfclubs in der Erlenbachtalstrasse 36 läuft über vier Tage, (ausgenommen Fronleichnam) jeweils von 11 bis 12.3o Uhr und ist völlig kostenfrei. Mitzubringen sind Spaß am Spiel in einer neuen Herausforderung sowie rasentaugliche Schuhe und Kleidung. Anmeldung der Kinder frühzeitig an das Sekretariat des Golfclubs über Telefon 07931 / 561109 (Dienstag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr) oder per E-Mail info@golfclub-badmergentheim.de.

