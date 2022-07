Alternative Wege der Rinderhaltung aufgezeigt

Stuppach. Beim Besuch einer Arbeitsgruppe der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis auf dem Betrieb der Familie Nuß in Stuppach setzten sich die Mitglieder kürzlich intensiv mit den Themen Weidetierhaltung und Weideschlachtung auseinander und tauschten ihre Erfahrungen aus.

Erfahrungen zeigen, dass die Tiere durch die Weidehaltung vitaler und robuster werden, dies macht sich an sinkenden Tierarztrechnungen bemerkbar. Den Teilnehmenden wurde erklärt, dass die Weidehaltung einen zusätzlichen Arbeitsaufwand erfordert. Die Tiere müssten täglich versorgt, die Zäune gestellt und freigemäht und die Weideflächen nachgepflegt werden. Außerdem erfuhren die Mitglieder der Arbeitsgruppe, dass bei dieser Haltungsform ein Gespür für die Tiere benötigt wird. Es wurde erklärt, dass das Fangen der Weidetiere und der Transport Stress bedeuten, was sich negativ in der Fleischqualität bemerkbar mache. Dieser Stress sollte vermieden werden.

„Gemeinsam möchten wir das System Weideschlachtung auch in unserer Region stärken“, erklärte der Regionalmanager der Bio-Musterregion, Stefan Fiedler. Vor allem Tierhalter mit kleinen Herden oder Direktvermarkter würden sich dafür interessieren. pm