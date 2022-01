„Alpakas muss man einfach lieb haben“

Es ist hierzulande schon längst keine Seltenheit mehr, dass man auf unseren Weiden Tiere entdecken kann, deren Herkunft außerhalb Europas liegt. So auch das Alpaka, das eigentlich aus den südamerikanischen Anden stammt.

2 Bilder Die sechs Alpakas haben sich schon an ihre neuen Besitzer, René Walter (im Bild) und Anja Herrmann gewöhnt, die täglich bei ihren Alpakas sind, um sie zu versorgen und um nach Futter und Wasser zu schauen. © Bernd Hellstern

Stuppach. Vorwiegend sind es Huftiere wie Texas-Longhorns, Aubrac- und Angusrinder, die wie selbstverständlich auf unseren Wiesen grasen. Nicht nur auf der Schwäbischen Alb findet man inzwischen Auerochsen, Galloways und schottische Hochland-Rinder. Auch viele der imposanten Straußenvögel haben vor Jahren in Europa eine neue Heimat gefunden.

Über nicht wenige Wiesen traben auch schon mal die sogenannten Könige der Wüste: Kamele und Dromedare. Zur Familie der Kamele gehören auch die in Südamerika beheimateten Lamas und Alpakas.

Sechsköpfige Herde

Seit einigen Monaten sind nun auch René Walter und Anja Herrmann aus Stuppach stolze Besitzer einer sechsköpfigen Alpaka-Herde, denn Alpakas sind Herdentiere und sollten deshalb nicht allein gehalten werden. Die Idee, ihre Freizeit mit Tieren in der freien Natur zu verbringen als Ausgleich für den alltäglichen Stress und die Belastung im Beruf, hatte die beiden schon seit einigen Jahren beschäftigt. Es folgten Besuche bei verschiedenen Züchtern, wo man erste Eindrücke gewinnen konnte und sich auch über die Grundlagen für die Haltung von Alpakas informieren konnte. Irgendwann wurden die beiden bei Recherchen im Internet auf den Taubertal-Alpaka-Hof in Detwang bei Rothenburg ob der Tauber aufmerksam. Nach einigen Besuchen dort verfestigte sich der Wunsch immer mehr, selbst Alpakas zu besitzen: die beiden Stuppacher hatten die possierlichen Tiere endgültig ins Herz geschlossen. Die räumlichen Bedingungen waren auf dem weitläufigen Areal der Eltern von René vorhanden. Jetzt ging es daran, sich intensiv in das Thema „Alpakas“ einzuarbeiten. Dies taten die beiden Tierfreunde mit Hilfe von einschlägiger Literatur und durch die intensive persönliche Praxis auf dem Hof in Detwang.

Natürlich mussten auch die vom Gesetzgeber geforderten Vorgaben für die Haltung solcher Tiere erfüllt werden. Vor einigen Monaten war es dann soweit und die Alpakas zogen in ihre neue Heimat in Stuppach ein: vier Stuten (Hembras) und die beiden Jungtiere: eine Stute und ein Hengst (Machos) der Alpaka-Rasse Huacaya.

Und warum, will der Reporter wissen, fiel die Wahl der beiden ausgerechnet auf Alpakas? Hier sind sich René Walter und Anja Herrmann einig: Wenn man sich einmal mit den Tieren beschäftigt habe, müsse man sie einfach lieb haben. Denn Alpakas zeichneten sich aus durch ein ruhiges, freundliches und friedliches Wesen. Sie seien neugierig, intelligent und sozial aktiv.

Durch diese positiven Eigenschaften eignen sich Alpakas sehr gut für tiergestaltete pädagogische Maßnahmen und Therapien. Sie sind anspruchslos und begnügen sich mit Heu, Gras und Mineralfutter als Nahrung plus Wasser zum Trinken. Als Unterkunft genügt ein auf drei Seiten geschlossener und windgeschützter Stall, mit der Möglichkeit, sich jederzeit auf dem weitläufigen Areal aufhalten zu können.

Große Probleme mit den hiesigen Temperaturen bestehen ebenfalls nicht, denn in ihrer ursprünglichen Heimat Peru, sind sie weitaus extremere Wetterlagen gewohnt. Durch den hohen Isolationsgrad ihres Fell-Vlieses sind sie gegen Kälte sehr gut geschützt. Wenn sie abends nach Feierabend zur Herde gingen und sich mit den Tieren beschäftigten, falle die ganze Last des Tages ab, berichten die beiden mit einem Leuchten in den Augen. Sie Tiere animierten einen mit ihrer ruhigen Art und dem freundlichen Wesen geradezu zum Abschalten und Relaxen. Man könnte ihnen stundenlang zusehen.

„Kinder vom Land“

Als Kinder vom Land seien sie ohnehin schon seit frühester Jungend in der freien Natur unterwegs gewesen und mit Tieren aufgewachsen, das setze sich jetzt fort, berichtet Anja. Ob sie irgendwann in die Zucht einsteigen möchten wissen die beiden noch nicht genau. Vorläufig ist jedenfalls nicht daran gedacht. Auch nicht daran, die Tiere gewerblich zu nutzen. Stattdessen möchten sie einfach ihre Freude an ihnen haben.

Eine gewisse Vorfreude macht sich in Stuppach schon breit auf den zu erwartenden Nachwuchs,denn die vier Stuten sind allesamt trächtig.

Im Frühjahr werden die Tiere dann professionell von ihrem Winterfell befreit. Gespannt ist man auf die Wolle, die aus dem Fell der Tiere gewonnen wird. Denn dieser eilt ein weltweit vorzüglicher Qualitätsruf voraus. Anja Herrmann hat schon Kontakt zu Wolleverarbeitern aufgenommen. Und vielleicht tragen die beiden Alpaka-Fans im nächsten Winter dann Socken und Pullover aus echter, reiner und eigener Qualitäts- Alpaka-Wolle.

Inzwischen haben sie sich die beiden Alpaka-Freunde ein breites und fundierten Wissen über ihnen Tiere angeeignet, das sie durch Seminare stetig erweitern.