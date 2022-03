Alois Schmitt gibt nach 26 Jahren sein Amt ab

Markelsheim. Zu ihrer Jahreshautversammlung kam die Fußballabteilung des TSV Markelsheim in der Turn- und Festhalle zusammen.

Über der gut besuchten Veranstaltung schwebte bereits zu Beginn die Ankündigung des Abteilungsleiters Alois Schmitt, sich nach 26 Jahren nicht mehr zu Wahl stellen zu wollen. Hierauf ging Schmitt auch gleich beim ersten Tagesordnungspunkt nach einer kurzen Gedenkminute, in der der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde, ein. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern und Mitstreitern, die ihn in diesen 26 Jahren in seiner Führungsposition begleitet haben.

Schmitt freute sich, dass der langjährige Bezirksspielleiter des Fußballbezirks Hohenlohe, Hartmut Megerle, extra aus Weißbach angereist war und Grußworte an die Versammlung richtete.

Anschließend berichtete Schmitt von den Sanierungen der Umkleiden, Duschräumen und Toiletten im Markelsheimer Fußballvereinsheim, die vor allem durch ein hohes Maß an Eigenleistungen der Mitglieder möglich wurden. Auch verkündete er nicht ohne Stolz, dass das Trainerquartett der Herrenmannschaften der SGM Markelsheim/Elpersheim kollektiv ihre Verträge bis Ende der Saison 2022/2023 verlängert haben. Mit Hannes Braun werde außerdem ein „Markelsheimer Junge“ vom FSV Hollenbach zurück zu seinem Heimatverein an die Tauber wechseln.

Nachdem Andreas Pollich stellvertretend für das dreiköpfige Jugendleiterteam der Abteilung einen Überblick über die Jugendarbeit beim TSV Markelsheim in diversen Spielgemeinschaften gegeben hatte, trug ebenfalls Alois Schmitt in Vertretung für die abwesende Kassenwartin Magda Schmitt den Kassenbericht vor.

Danach führte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer die Entlastungen der Abteilungsführung durch, die einstimmig erteilt wurde.

Anstelle von Schmitt wurde bei den Walen der bisherige Stellvertreter Andreas Rabe von der Versammlung einstimmig zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Nach einer kurzen Laudatio auf Alois Schmitt leitete er die restlichen Wahlen mit Johannes Kübler (Herren) und Heiko Hillenbrand (Jugend) als neuen Stellvertretern. Christoph Beck ist neuer Kassenwart, Stephen Bauerneuer Altherren-Leiter. Neue Beisitzer sind Florian Engelhardt und Christian Gundling. Andreas Rabe und Alois Schmitt nahmen anschließend gemeinsam die Ehrungen vor . Neben Werner Bührdel, Julian Lang und dem scheidenden stellvertretenden technischen Leiter Christian Lehr wurden auch Janik Roth und Henrik Betz jeweils für zehn Jahre Zugehörigkeit zur Abteilung geehrt. Mit Alois Schmitt hat ein beispielloses Vorbild für ehrenamtliche Vereinstätigkeiten seinen Abteilungsleiterposten für die nächste Generation freigegeben, jedoch sei er überzeugt, wie er in seinen Schlussworten betonte, die Geschicke in die richtigen Hände zu geben. Zuletzt schloss der neue Abteilungsleiter Andreas Rabe die Versammlung.