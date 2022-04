Alois Schmitt als Vorsitzender beim TSV Markelsheim bestätigt

Markelsheim. Der erste Vorsitzende des TSV Markelsheim Alois Schmitt begrüßte die anwesenden Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie Vertreter von Stadt und Gemeinde. Er zeigte sich erfreut, dass nach den Generalversammlungen der vier Abteilungen nun auch die Hauptversammlung des TSV unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Hygienebestimmungen in der Turn- und Festhalle Markelsheim stattfinden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar war laut Schmitt auch das vergangene Vereinsjahr geprägt von der Pandemie und viele sportliche Aktivitäten konnten nicht stattfinden. Dennoch war der Verein insgesamt sehr aktiv und konnte trotz der angespannten Situation sogar einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Schmitt führt dies in erster Linie auf die große Anzahl an attraktiven Angeboten und eine herausragende Jugendarbeit in den vier Abteilungen Turnen, Tennis, Fußball und Tischtennis zurück. Obwohl der Sportbetrieb eingeschränkt war, ist es den Abteilungen gelungen, engen Kontakt zu ihren Mitgliedern zu halten und coronakonforme Ideen zu entwickeln. Die Abteilungen Tennis und Fußball nutzten darüber hinaus die Zeit, um ihre Sportstätten in großem Stil zu sanieren. Beide Abteilungen können nun mit grunderneuerten sanitären Anlagen in den Spielbetrieb starten, worauf sich alle Sportler bereits freuen.

Kassier Walter Wendel betonte in seinem Bericht, dass der TSV trotz Baumaßnahmen und Corona seinen Zahlungsverpflichtungen zu jeder Zeit nachkommen konnte, was von den Kassenprüfern Thorsten Wellm und Christa Wendel bestätigt wurde und worauf der ganze Vorstand stolz ist. Dementsprechend einstimmig erfolgte die Entlastung, die von Ortvorsteherin Claudia Kemmer moderiert wurde. Sie bedankte sich im Namen der Gemeinde bei allen Funktionären, Trainern und Betreuern und bezeichnete den TSV als herausragenden Sportverein. Im Zuge des aktuellen Ukrainekonflikts bat sie den TSV um Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen, beispielweise durch Aufnahme von Kindern in aktuelle Sportgruppen, was vom Vorsitzenden Schmitt begrüßt wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aktiver Verein

Die Berichte der vier Abteilungsleiter bestätigten auf beeindruckende Weise, dass der TSV Markelsheim zu einem äußerst aktiven Verein zählt, mit hervorragend gepflegten Sportstätten und einem attraktiven sportlichen Angebot für alle Altersklassen. So konnte der Abteilungsleiter Alexander Eidel berichten, dass mit Jonas Albrecht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Markelsheimer Turner mit der Mannschaft der KTV Hohenlohe in der zweiten Bundesliga an den Start ging. Dazu passt auch die neueste Meldung, die Eidel an diesem Abend mit Stolz verkündete, dass die Turnabteilung des TSV Markelsheim zur STB-Turnschule mit dem Qualitätssiegel Silber ernannt wurde. Auch Michael Halbritter berichtete als stellvertretender Vorsitzender der Tennisabteilung von zahlreichen sportlichen Erfolgen. Herausragend ist allein die Tatsache, dass die Tennisabteilung des TSV Markelsheim mit elf Mannschaften in allen Altersklassen am offiziellen Spielbetrieb teilnahm. Zusammen mit der erstmals gespielten Winterrunde in zwei Altersklassen konnten dabei insgesamt acht Meister- und Vizemeisterschaften gefeiert werden.

Sein Debut gab an diesem Abend Andreas Rabe als Vorsitzender der Fußballabteilung, der seinen Vorgänger Alois Schmitt nach dessen 26-jähriger Amtszeit ablöste. Der zweite Vorsitzende des Hauptvereins Andreas Lehr dankte Alois Schmitt an diesem Abend im Namen des Hauptvereins für sein außergewöhnliches Engagement und die langjährige zuverlässige Vorstandstätigkeit in der Fußballabteilung.

Mit Tatendrang

Rabe übernimmt die Aufgabe zusammen mit einem stark verjüngten Ausschuss, der mit Tatendrang und neuen Ideen aufwartet. Hauptaufgabe wird es sein, die zahlreichen Spielgemeinschaften zu pflegen, um weiterhin einen Spielbetrieb in allen Altersklassen zu ermöglichen. Aktuell sind in diesem Rahmen laut Rabe 33 Kinder im F-Jugend und Bambini-Bereich aktiv, 27 Jugendspieler von der E-Jugend bis zur A-Jugend sowie etwa 60 aktive Spieler in drei Mannschaften.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Größte Leidtragende der Coronasituation war zweifellos die Tischtennisabteilung. Da der Spielbetrieb hier nur im geschlossenen Raum stattfinden kann, wurde die letzte Verbandsrunde pandemiebedingt komplett abgebrochen und nicht gewertet. Nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs musste die neue Vorrunde erneut unterbrochen werden und wird aktuell zu Ende gespielt, die Rückrunde wurde abgesagt. Der Vorsitzende Thomas Schieser hofft auf eine baldige Besserung der Situation, vor allem auf offene Sportstätten im kommenden Winter.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der Vorsitzende Alois Schmitt sowie Kassenprüfer Thorsten Wellm für ein Jahr wiedergewählt. Neu gewählt wurde als Beisitzer im Hauptverein und Vertreter der Fußballabteilung Johannes Kübler.