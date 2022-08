Alltag stressfrei meistern

Bad Mergentheim. Ein jeder kennt ihn, jeder hat ihn, mal mehr mal weniger, oft macht man sich ihn selbst und einige hat er fest im Griff. Stress – eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Stress beziehungsweise die körperlichen Stressreaktionen, sind im ursprünglichen Sinne hilfreiche Reaktionen, um uns in Gefahrensituationen zu aktivieren beziehungsweise zu schützen und den Menschen auf Flucht oder Kampf vorzubereiten“, erklärt Stefan Pilz und verdeutlicht, dass sich die Lebensumstände im Laufe der Evolution stark verändert haben. „Heute ist es eher unwahrscheinlich, dass man vor wilden Tieren flüchten muss. Jedoch erlebt man insbesondere in der Arbeitswelt häufig Situationen, die Stressreaktionen hervorrufen. Ungesunder Dauerstress führt zu Erschöpfung oder zu körperlichen und psychischen Störungen.“

Stefan Pilz, Heilpraktiker für Psychotherapie und Stresspräventionstrainer SKA, weiß, dass die Kneipp-Lehre mit ihren fünf Elementen (Lebensordnung, Wasser, Ernährung, Heilpflanzen, Bewegung) vielfältige Ansätze bietet, Herausforderungen stressfreier zu meistern. Am Dienstag, 6. September, referiert Pilz um 19.30 Uhr in der Wandelhalle zu „Stressfrei Herausforderungen meistern“. In seinem Vortrag stellt er die fünf Kneipp-Elemente vor und gibt alltagstaugliche Anregungen für ein gesundes „Stressmanagement“; Eintritt frei für Inhaber der Kur- und Gästekarte sowie Mitglieder des Kneippvereins mit Ausweis. pm