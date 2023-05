Alle vier Teams landeten auf dem Treppchen

Bad Mergentheim. Alle Mannschaften von St. Bernhard sind auf dem Treppchen gelandet: In Bad Mergentheim fand das Kreisfinale im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Volleyball statt. Betreut von Angelika Hübner starteten vier Mannschaften für die Realschule St. Bernhard in drei Wettbewerben.

Die Anfänger spielten ohne Aufschlag Zwei gegen Zwei auf Zeit. Von den elf Teams erreichten Simon Kohler und Gioele Generoso punktgleich mit einem Team aus dem Deutschorden-Gymnasium den zweiten Platz. Robert Freitag und Jakob Ott wurden zusammen Sieger des Turniers. Im Wettbewerb der Fortgeschrittenen wurde Midi-Volleyball auf kleinem Feld 3:3 gespielt. Bei den Jungs waren fünf Teams am Start. Elias Ruess, Yannik Ott und Maximilian Schaaf zeigten viele gelungene Ballwechsel und wurden Dritter. Bei den Mädchen starteten Angelina Damm, Sophia Götz und Johanna Rüdenauer gut in den Wettkampf. In einem spannenden Spiel mussten sie sich gegen den späteren Sieger des Turniers, das DOG, im ersten Satz mit 28:30-Punkten geschlagen geben. Am Ende erreichten sie den zweiten Platz. Mit diesen Topplatzierungen haben sich alle vier Teams für das Finale im Regierungsbezirk Stuttgart qualifiziert.