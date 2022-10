Aktive und lebendige Abteilung

Seit inzwischen 20 Jahren gibt es die Abteilung Turnen im TSV Althausen-Neunkirchen. Bei einer Sportschau demonstrierte man die Vielfältigkeit der Angebote für jedes Alter.

Althausen. Die Abteilung Turnen im TSV Althausen-Neunkirchen war im Juni 2002 als eigenständige Abteilung des Gesamtvereins vom damaligen Vorstand Hartmut Kampa aus der Taufe gehoben worden.

Aus diesem Grund hatte man nun eine Turnschau organisiert, um der Bevölkerung einen Einblick in die Arbeit der verschiedenen Gruppen zu geben.

Nachwuchs als Fundament

Und weil der Nachwuchs nun mal das Fundament für den Fortbestand und die Zukunft des Vereins bzw. der Abteilung ist, hat man sich gerne dazu entschlossen, den allerjüngsten Mitgliedern der Abteilung die Chance zu geben, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Das taten sie später mit Feuereifer und Leidenschaft. Und trotz des herrlichen Herbstwetters war die Turn- und Sporthalle Althausen bis auf den letzten Platz besetzt. Eigentlich, so die neue Abteilungsleiterin Saskia Breitenbach in ihren einleitenden Worten, werde im TSV schon seit dessen Gründung geturnt. Doch erst vor 20 Jahren entstand die Abteilung Turnen, die bis dahin vom Hauptverein verwaltet wurde. Danke ging in diesem Zusammenhang an die bisherigen Abteilungsleitungen, die eine hervorragende Arbeit geleistet hätten, was ihr den Einstieg enorm erleichtert habe. Sie vergaß auch nicht die 13 ehrenamtlich tätigen Trainerinnen und Betreuerinnen, die viele Stunden ihrer Freizeit für den TSV und die Kinder opferten.

Besonders erwähnenswert war, dass speziell in den jüngeren Turngruppen ein erfreulicher Zulauf zu verzeichnen ist, was bei der Gruppe Mutter und Kind sogar zur Gründung einer zweiten Gruppe führte. Bei weiteren Gruppen ist es angedacht.

Die Früchte der Worte von Henry Ford „Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten führt zum Erfolg“, werde bei dieser Turnschau durch 20-jährige gute Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und der Abteilung, der Erfolg zu sehen sein, so TSV-Vorsitzender Sebastian Ley.

Sport für alle

Der TSV Althausen- Neunkirchen biete Sport für alle, angefangen bei Kindern im Kindergartenalter bis hin zu sportfreudigen Senioren, frei nach dem Motto: „Sport verbindet“. Die Sportschau, lobte Ley, sei von Abteilungsleiterin Saskia Breitenbach und ihrem motivierten Team vorbereitet worden. Auch im Namen seines verhinderten Kollegen Josef Wülk aus Neunkirchen überbrachte Althausens Ortsvorsteher Oliver Adelmann die Grüße der beiden Stadtteile.

Über 400 Mitglieder

Die Turnabteilung mit ihren über 400 Mitgliedern (davon über 100 Kinder), stehe stellvertretend für einen aktiven und lebendigen TSV Althausen-Neunkirchen, der aus dem sportlichen, kulturellen und geselligen Leben nicht mehr wegzudenken sei. Dies sei allerdings nur deshalb so, weil es Menschen in der großen TSV-Familie gebe wie die zahlreichen Übungsleiter, Betreuer, Trainer und Abteilungsleiter, die ehrenamtlich und uneigennützig Tag für Tag ihren Mann bzw. Frau stünden.

Die Turnschau zeige deutlich auf, dass sich der Verein und seine über 800 Mitglieder keine Sorgen um den Nachwuchs und somit um die Zukunft zu machen bräuchten.

Nachdem der Nachwuchs den zahlreichen Zuschauern eine kurzweilige und interessante Turnschau geboten hatte, ging ein Dank an die zahlreichen Helfer vor und hinter den Kulissen, unter andrem die Landfrauen Althausen, die mit zum Gelingen beigetragen haben. Ein gutes Händchen bei der Song- auswahl bewies DJ Rhico bei der abendlichen Plattenparty, als stimmungsvoller Abschluss eines würdigen 20. Geburtstages der Turnabteilung des TSV Althausen- Neunkirchen.