„Aktiv etwas zum Umweltschutz beitragen“

Bad Mergentheim. Roto Frank Dachsystem-Technologie hat am Montag zehn Ladepunkte für Elektroautos am Standort in Bad Mergentheim in Betrieb genommen. Mitarbeiter und Kunden des Dachfenster-Herstellers können hier ab sofort kostenfrei ihre Fahrzeuge aufladen.

„Mithilfe zahlreicher Dach-Photovoltaikanlagen erzeugt Roto schon seit vielen Jahren grünen Strom“, berichtet Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung von Roto Frank Dachsystem-Technologie. „Nun gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.“

Dafür hat Roto nun insgesamt zehn neue Ladesäulen auf dem Firmenparkplatz installiert. An sechs dieser sogenannten Wallboxes können Mitarbeiter damit gratis ihre E- und Hybrid-Autos aufladen. Vier Ladesäulen sind außerdem den Fahrzeugen der Besucher und Kunden Rotos vorbehalten. „Der Ausbau unserer Infrastruktur erleichtert es auch unsere Belegschaft, aktiv etwas zum Umweltschutz beizutragen“, so Christoph Hugenberg.

