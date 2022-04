Aktionswoche zum Kinderbuchtag

Bad Mergentheim. Jedes Jahr am 2. April wird am Geburtstag des bekannten Schriftstellers Hans Christian Andersen der internationale Kinderbuchtag gefeiert. In der Stadtbücherei gibt es dazu nun eine ganze Aktionswoche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Da die Vermittlung von Geschichten sowie die Sprach- und Leseförderung eine der Hauptaufgaben der Bücherei und eine Herzensangelegenheit für alle Mitarbeiterinnen ist, wird der Anlass besonders gefeiert“, sagt Denise Amann, stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Die Aktionswoche hält für Kinder und deren Eltern viele Überraschungen und Angebote bereit.

Für alle kleinen Besucher von null bis fünf Jahren gibt es ein Geschenk: Jedes Kind erhält im Aktionszeitraum an der Ausleihtheke eine kleine Lesetasche mit einem besonderen Buch. Diese werden von der Stiftung Lesen im Rahmen des Lesestart-Programms zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht nur das Lesen, sondern auch das Erleben von Geschichten dürfen die Kinder kennenlernen. Am Freitag, 8. April, findet um 15 Uhr im Saal der Stadtbücherei eine weitere Veranstaltung der „Leseraupe“ statt. Dieses Mal werden Ostergeschichten vorgelesen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erwünscht: persönlich zu den Öffnungszeiten oder unter Telefon 07931 / 57-4200. Bei starker Nachfrage gibt es eine Zusatzveranstaltung.

Fülle an Neuerscheinungen

Bei der Fülle von Neuerscheinungen und beworbenen Medientiteln fällt es schwer, sich stets einen Überblick zu verschaffen. Die Stadtbücherei präsentiert daher in ihren Räumen immer wieder wechselnde Ausstellungen zu aktuellen oder vielgefragten Themen.

Ab Dienstag, 5. April, liegt der Fokus verstärkt auf der Präsentation von Vorlesebüchern, neuen Kinderbüchern und Medien zur Unterstützung beim Lesenlernen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Rahmen der Aktionswoche möchte die Stadtbücherei zudem auf ihre fachkundige Lese- und Medienberatung hinweisen. Gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen machen sich die Mitarbeiterinnen auf die Suche nach den gewünschten Themen, empfehlen Titel und Reihen und haben so auch schon einigen „Lesemuffeln“ wieder Lust auf Erzählungen gemacht.

Neben der Vermittlung von Freude am Lesen und an Büchern ist auch die Förderung des Spracherwerbs von Kindern, egal ob im Kleinkindalter oder bei Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache, ein besonderes Bestreben im Büchereialltag.

Mit ihren vielfältigen Angeboten, besonders für Kinder und Jugendliche, ist es das Ziel der Bücherei dem Vorlesen und Erzählen im Schul- und Familienalltag wieder eine wichtigere Rolle zu geben, es zu stärken und zu etablieren. Die Ausleihe von Medien für Kinder und Jugendliche ist kostenlos.

Die Bad Mergentheimer Stadtbücherei am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz ist geöffnet am Dienstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr, sowie Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. stv