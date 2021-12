AfD-Versammlung verlief friedlich

Bad Mergentheim. Unter dem Motto „Stoppt die Impfdiktatur“ hat die AfD Main-Tauber eine Versammlung in Bad Mergentheim veranstaltet, die mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz begann und mit einem Marsch zum Caritas-Krankenhaus endete. „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt“ und „Frieden, Freiheit – keine Diktatur“ skandierten die rund 250 Teilnehmer des Zuges. „Die Versammlung wurde von der AfD mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 30 Personen angemeldet“, erklärte Olaf Bamberger, Leiter des Polizeireviers in Bad Mergentheim, am Ende der Veranstaltung. Deshalb musste die Versammlungsfläche ausgeweitet werden. Innerhalb der Fläche waren laut Polizeiangaben rund 150 Personen, außerhalb noch einmal rund 100. Diese haben durch Zurufe und Applaus die Veranstaltung unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es habe einzelne verbale Auseinandersetzungen zwischen Veranstaltern und Impfbefürwortern gegeben, insgesamt sei die Veranstaltung aber friedlich verlaufen. Stand 15.10 Uhr gab es keine Straftaten und keine Verletzten. borg