Äußerst schmerzhaft, aber auch meist gut behandelbar

Bad Mergentheim. Etwa zwei bis drei Prozent aller Menschen erkranken im Lauf ihres Lebens am „Schnappfinger“ – es ist die häufigste Sehnenerkrankung des Menschen. Das schmerzhafte Schnappen beim Beugen oder Strecken von Fingern oder Daumen geht meist auf chronische Entzündungsprozesse zurück; auch Alter und Verschleiß zählen zu den Auslösern des Krankheitsbildes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum „Tag der Hand“ am 1. März hat die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) über alle Formen der Sehnenscheidenentzündung auf sowie über Prävention und Behandlung aufgeklärt. Alle Informationsangebote – auch aus Bad Mergentheim – werden diesmal coronabedingt digital unter #TagderHand angeboten. Ein geplanter Fachvortrag in der Kurstadt ist auf 28. Juni (19.30 Uhr) verschoben worden.

Als „Sehnenscheiden“ bezeichnet man die Bindegewebshüllen, die unsere Sehnen wie ein Schutzmantel umgeben. Die Sehnenscheiden sind mit einer klaren Flüssigkeit, der Synovia, gefüllt, so dass die Sehnen reibungslos hindurchgleiten können. Bei Überlastung kann es zu einer Entzündungsreaktion kommen, wodurch die Sehne anschwillt und vermehrt Synovia gebildet wird; der Kanal ist verengt, Schmerzen und Beschwerden entstehen. Beim Schnappfinger ist eine Beugesehne am Finger verdickt, so dass sie nicht mehr reibungslos durch das tunnelartige Ringband in der Hohlhand gleiten kann – es kommt zu dem charakteristischen Schnappen beim Beugen oder Strecken des Fingers.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Oft ist eine konservative Behandlung möglich“, erläutert Privatdozent Dr. Steffen Löw, Handchirurg in Bad Mergentheim. Er sagt weiter: „Insbesondere bei Schnappfingern oder -daumen lindert eine Injektionsbehandlung mit Cortison die Beschwerden, in vielen Fällen sogar bleibend.“ Andere Sehnenscheidenentzündungen können zunächst mit abschwellenden Maßnahmen und Schmerzmedikamenten behandelt werden. Nur bei langanhaltenden Beschwerden muss eine OP erwogen werden. „Wichtig ist zunächst aber eine sorgfältige Anamnese, um eine exakte Diagnose stellen zu können und andere dringender behandlungsbedürftige Erkrankungen auszuschließen“, sagt Dr. Löw. pm