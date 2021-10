Adipositas-Tag am 12. Oktober

Bad Mergentheim. Im Rahmen des Welt-Adipositas-Tages, informiert das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness, gemeinsam mit der Rehaklinik Ob der Tauber, am Dienstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle über Adipositas. In ihrem Vortrag wird die Referentin neue Konzepte in der medizinischen Rehabilitation vorstellen, die eine bessere Nachhaltigkeit erzielen und so den Patienten langfristig helfen und steht für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Für die Informationsveranstaltung ist eine vorherige Anmeldung bis Montag, 11. Oktober, im Gäste-Service der Kurverwaltung unter Telefon 07931/9650, erforderlich. Die Zutritts- und Teilnahmeregelungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung, sind zu beachten.

