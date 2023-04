Acht Reiterinnen erfolgreich

Igersheim. Auf Burg Neuhaus wurde beim Verein Spuk „gebüffelt“, geritten, gesprungen und zum Abschluss gratuliert. Aufgeregt und herausgeputzt waren Reiterinnen und Pferde am Prüfungstag. Beim Pferdeführerschein wird der sichere und artgerechte Umgang mit dem Pferd, sowohl in einer theoretischen Prüfungsabfrage als auch in einem praktischen Teil geprüft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfolgreich absolvierten diesen Valentina Göttfert, Marieke Gröning, Franziska Krauß, Ronja Landwehr und Aline Müller.

Bei den Reitabzeichen (RA) werden Dressur und Springparcours bewertet. Das RA 5 ist Voraussetzung für eine Turnierteilnahme. Reitabzeichen 5 haben Lena Braun, Marieke Gröning, Anna Groß, Franziska Krauß, Ronja Landwehr, Aline Müller, Julia Pahl bestanden, Reitabzeichen 6 und 7 Anna Groß.

Mehr zum Thema Turnen TSV auf Platz 1 Mehr erfahren

Die beiden Richterinnen Silvia Stilling und Frauke Dorothea Voß prüften den Pferdeführerschein Umgang und die Reitabzeichen 5, 6 und 7 und gratulierten allen Beteiligten für den erfolgreichen Abschluss des Kurses. Kursleiter Till Gaab bereitete mit Unterstützung von Hilke Grodzinski und Alexander Markert die Reiterinnen an mehreren Vorbereitungstagen in den letzten Wochen so gut vor, dass alle acht Reiterinnen am Ende ihre Urkunden stolz präsentieren konnten.