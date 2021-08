Abschied und Neubeginn

Markelsheim. Im Rahmen der Vorabendmesse wurde Schwester Katharina, in der St. Kiliansgemeinde, nach elf Jahren Gemeindearbeit, schweren Herzens verabschiedet. Zuvor konnte sie noch ein letztes Mal drei ihrer Schüler in die Gemeinschaft der Ministranten aufnehmen. Im Gottesdienst wurden die neuen Minis Lara Braun, Helene Bauer und Felix Kuhnhäuser, nach dem festlichen Einkleiden in die neue Gemeinschaft eingeführt und durften gleich ihren ersten Altardienst übernehmen.

Schwester Katharina blickte in ihrer letzten Predigt noch einmal auf die vergangenen Jahre in Markelsheim zurück, auf ihre Arbeit und die zahlreichen Begegnungen in der Gemeinde. Gerne sei sie hier gewesen. Und auch Karin Imhof, als gewählte Vorsitzende, ließ die vergangenen elf Jahre noch einmal Revue passieren. Sie beschrieb das gewaltige Aufgabenfeld von Schwester Katharina. Angefangen vom Religionsunterricht in der Grundschule verbunden mit der Vorbereitung zur Erstkommunion. Als geistliche Beirätin war sie im katholischen Frauenbund aktiv. Sie übernahm Trauerarbeit und Beerdigungen. Als pastorale Ansprechperson und Mitglied im örtlichen Kirchengemeinderat nahm sie über Jahre an zahlreichen Sitzungen und Entscheidungsprozessen teil. Viele neue Formate wie der Emmausgang, die Sonnenaufgangswanderung, das Frauenfrühstück, Treffpunkt Gott und die Rorate entstanden unter ihrer Federführung. Eine Herzensangelegenheit war ihr die Vorbereitung und Durchführung des „Tages der Diakonin“ 2014.

Sehr großen Einsatz zeigte sie während der Renovierung der St. Kilianskirche, wo sie wöchentlich bei den Baubesprechungen mit Handwerkern und Architekten teilnahm. Sie war sich auch nicht zu schade über das Baugerüst bis in die oberste Turmspitze zu klettern.

Zum Abschied überreichte Karin Imhof gemeinsam mit einigen Mitgliedern des Kirchengemeinderates ein prall gefülltes Fotobuch mit zahlreichen Erinnerungen an Feste und Begegnungen mit Menschen aus der Gemeinde, die sie einen Teil ihres Lebens begleiten durften. Ebenso wurde ihr ein Geschenkkorb mit Köstlichkeiten aus den Weinbergen überreicht. Die Gemeinde wünsche ihr alles Gute für ihre Arbeit im Jugendhaus in Sießen und Gottes reichen Segen für ihren weiteren Lebensweg. Die zahlreichen Kirchenbesucher zollten ihr zum Abschluss stehenden Applaus.

Bei einem Stehempfang auf dem Kirchplatz bot sich dann noch die Gelegenheit, sich persönlich von Schwester Katharina zu verabschieden. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikkapelle Markelsheim. ki