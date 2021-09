Absagen bestimmten das Vereinsleben

Bad Mergentheim. Ein brachliegendes Vereinsleben und zahlreiche Absagen resümierte der Vorsitzende Hauptmann Andreas Schweizer dem Jahr 2020, das bei der Hauptversammlung des Historischen Schützencorps im Fokus stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einzig das Neujahrsschießen auf dem Marktplatz, der Neujahrsempfang der Stadt Bad Mergentheim, der Kalte Markt in Ellwangen und der Empfang im Torwachhaus zum Pferdemarkt waren die verbliebenen Termine, die die 86 Mitglieder des Corps, darunter 47 Aktive, 13 Bürgerfrauen, 25 Passive und ein Ehrenmitglied im vergangenen Jahr wahrnahmen. Selbst das Vereinslokal „Torwachhaus“ in der Mühlwehrstraße, das traditionell jeden Freitag geöffnet ist, musste ab März schließen. Erst im August konnte der vereinseigene Stammtisch wieder geöffnet werden, um im Oktober erneut eingestellt zu werden.

Zu den wenigen Vereinsaktivitäten gehörte die Anmietung und Renovierung einer Garage, in der nun das vereinseigene Material für Feste gelagert werden kann, so Andreas Schweizer. In seinem Bericht ging Schriftführer Günther Etzl nochmals auf die wenig vorhandenen Termine ein, neben der Hauptversammlung im August fanden noch acht Vorstandssitzungen statt, so Etzl. Mit den vier Mitteilungsblättern und einem Rundschreiben seien die Mitglieder über alle Aktivitäten des Vereins ausführlich informiert worden, betonte Günther Etzl.

Die Kassenprüfung bestätigte Fourier (Kassier) René Föhr eine einwandfreie Kassenführung und die Vorstandschaft wurde von der Versammlung einstimmig entlastet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Günther Etzl abschließend: „Hoffen wir, dass das Virus bald besiegt sein wird, hoffen wir, dass bald wieder normales Leben möglich sein wird, dass alle gesund bleiben und dass wir wieder stolz unsere Uniform wie gewohnt in der Öffentlichkeit zur Schau stellen dürfen.“ Mit einem dreifachen „furchtlos und treu“ endete die Versammlung. hsc