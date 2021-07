„Abitur plus“ haben 61 Absolventen in der Tasche

Im Wirtschaftsgymnasium der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim bekamen 61 Abiturienten das Abiturzeugnis „plus berufliche Bildung“ verliehen.

Bad Mergentheim. Nach dreijähriger Schulzeit wurden den Absolventen klassenweise feierlich der höchste deutsche Schulabschluss sowie Antonia Heyder die Traumnote 1,0 übergeben. Schulleiter Volker Stephan beglückwünschte die Schüler, das wohlverdiente Abitur nun in den Händen halten zu können. „Sie haben das Abi mit Bravour bestanden, 41 Prozent davon erhielten eine Auszeichnung.“ Der Dank galt auch den Eltern, Freunden, Lehrern, welche stets mit Unterstützung und Motivation für ein gutes Gelingen gesorgt haben.

Das Wort „Corona-Abi“ sei in dieser Hinsicht, so Stephan weiter, kein Makel, denn die Abituraufgaben seien definitiv nicht leichter gewesen, zudem waren die Schüler viel häufiger auf sich allein gestellt. Dabei half ihnen – so die Resonanz der Absolventen – der gut organisierte Onlineunterricht am IPad. Das Abiturzeugnis gelte als Eintrittskarte in die Zukunft, womöglich sogar in den Traumberuf.

Abteilungsleiter Jörgen Mann beglückwünschte die Abiturienten. Am Wirtschaftsgymnasium erhielten die Schüler neben den allgemeinbildenden auch eine hervorragende Ausbildung in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. Somit seien die Schüler bestens für die Zukunft vorbereitet. Weiterhin konnte auch 20 Abiturienten das „International Abitur Baden-Württemberg in Economics and Business Administration“ verliehen werden. Er bat die Absolventen zum Schluss, sich nie auf dem vorhandenen Erfolg auszuruhen und in der Zukunft Verantwortung zu übernehmen sowie Respekt gegenüber allen zu zeigen.

Die Klassenlehrer Kathrin Lauer, Andreas Brand, Christof Prasser und Christian Saur verabschiedeten sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von ihren Schützlingen.

Gestaltet wurde die Feier der Klasse 13/1 von Rahma Awad und Jack-Luka Sabic mit einem Quiz. Paula Schmieg und Lara Marie Ulshöfer der Klasse 13/2 ließen die drei Jahre am Wirtschaftsgymnasium Revue passieren. In der Feier der Klasse 13/3 präsentierten Lukas Meißner und Moritz Wundling ein lustiges Gedicht über ihre Schulzeit. Danach zeigte der Scheffelpreisträger Lukas Meißner in seiner Rede die Relevanz des Augenblicks für das Glück. Musikalische Umrahmung der Feier der Klasse 13/4 gab es durch Samira Deppisch, Jessica Ettinger, Luisa Rollmann, Johanna Ruck sowie Jule Fee Stirmlinger. Jessica Ettinger und Armend Sefaj verabschiedeten gemeinsam die Lehrkräfte.

Sonderpreise erhielten: Rahma Awad (Preis für besonderes soziales Engagement); Vanessa Sophie Falk (vorgeschlagen für e-fellows.net); Björn Wilhelm Gerer (Buchpreis im Fach Physik, Preis im Fach Mathematik); Sören Hemlein (Sonderpreis im Fach Sport); Antonia Heyder (vorgeschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes; beste Schülerin der Jahrgangsstufe); Marie Hofmann (vorgeschlagen für e-fellows.net, Buchpreis im Fach Geschichte); Sarah Kilian (Buchpreis im Fach Geschichte); Lukas Meißner (Scheffelpreis, Sonderpreis für besonderes soziales Engagement, vorgeschlagen für e-fellows.net, Buchpreis im Fach VWL, vorgeschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes, Paul-Schempp-Preis); Johannes Nahm (Buchpreis im Fach BWL, vorgeschlagen für e-fellows.net); Johanna Sophia Ruck (Sonderpreis im Fach Sport); Isabella Sophie Schmalz (vorgeschlagen für e-fellows.net); Armend Sefaj (Sonderpreis für besonderes soziales Engagement); Jakob Stahnke (Buchpreis im Fach Physik, vorgeschlagen für e-fellows.net); Lena Ullenbruch (vorgeschlagen für e-fellows.net).

Die Abiturienten sind in diesem Jahr – mit Kennzeichnung der erhaltenen Preise (P) und Belobigungen (L):

Klasse WG 13/1 (Klassenlehrer Christian Saur): Wenke Auerbach; Rahma Awad (L); Josefine Denz; Jule Geißler (L); Sanna Görner (L); Antonia Heyder (P); Marie Hofmann (L); Hanna Imhof (L); Enna Katanusic; Paul Kilian; Jannik Korosec; Felix Müller (L); Laura Mütsch; Jack-Luka Sabic; Robin Schach; Marvin Schederv (L); Isabella Sophie Schmalz (P); Celina Stegmaier; Lena Ullenbruch (P); Annkathrin Weber.

Klasse WG 13/2 (Klassenlehrer Andreas Brand): Lennart Baumann; Björn Wilhelm Gerer (L); Moritz Gleiter; Maya Göldner (P); Jan Gretz; Sören Hemlein (L); Justin Hofmann (L); Anastasia Kraft; Felix Lonscher; Johannes Nahm (P); Paula Schmieg; Benedikt Schreiner; Dennis Seifert; Jakob Stahnke (P); Lara Marie Ulshöfer (L).

Klasse WG 13/3 (Klassenlehrer Christof Prasser): Yasin Cevahir; David Efimov; Philipp Hellinger; Nina Elisabeth Hofstetter; Sarah Kilian (L); Lukas Meißner (P); Lisa Merz; Johanna Preis; Stella Rusch; Sven Sebastian Schäffner; Lorena Scherbaum; Moritz Wundling.

Klasse WG 13/4 (Klassenlehrerin Kathrin Lauer): Samira Deppisch (L); Mona Dierauf; Jessica Ettinger; Vanessa Sophie Falk (P); Jonas Herrmann; Tamara Kaufmann (P); Johannes Gerhard Muhler; Eileen Pikart; Jolene Rehal (P); Luisa Rollmann; Johanna Sophia Ruck (L); Armend Sefaj; Jule Fee Stirmlinger (P); Luis Wiese. ksm