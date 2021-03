Bad Mergentheim. Die Stadtbücherei Bad Mergentheim bietet wegen der angespannten Corona-Lage auch im April ihre Medien nur über den Abholservice an. Dieser wird vor den Osterfeiertagen aber noch einmal ausgeweitet.

Bis Freitag, 30. April, kann die städtische Einrichtung damit nach Angaben der Stadtverwaltung auch in den nächsten Wochen nicht regulär besucht werden. Es gibt aber weiterhin die Möglichkeit, dem Bücherei-Team eine Medienbestellung zu mailen oder telefonisch durchzugeben. Für den Abhol-Service stehen alle verfügbaren Medien zur Auswahl bereit. Diese können vorab im Online-Katalog recherchiert werden (www.stadtbuecherei.bad-mergentheim.de). Hier lässt sich auch gleich eine Liste anlegen. Anschließend wird die Bestellung unter Angabe der Leseausweis-Nummer auf dem gewünschten Weg – also per Mail, Telefon oder Brief – an die Bücherei übermittelt.

Die Mitarbeiterinnen suchen alle Titel im Bestand heraus. Diese werden auf das entsprechende Konto verbucht und zur Abholung bereitgestellt. Wenn das Paket abholbereit ist, erhalten die Besteller eine E-Mail. Regulär findet die Ausgabe dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr statt. Wegen der bevorstehenden Oster-Tage gibt es nächste Woche am Mittwoch (31. März) jedoch eine zusätzlich Abholzeit: An diesem Tag können die bestellten Pakete zwischen 10 und 16 Uhr entgegen genommen werden. „Damit möchten wir gewährleisten, dass sich Leserinnen, Leser und ganze Familien vor Ostern noch einmal mit Büchern, elektronischen Medien und Spielen eindecken können“, sagt die stellvertretende Bücherei-Leiterin Denise Amann. „Außerdem stellen wir gerne auch wieder individuelle Überraschungspakete zu bestimmten Themen zusammen. Dieses Angebot gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“

Zusätzlich gibt es eine kleine „Oster-Aktion“. So erhalten Kinder oder Familien bei der Abholung ihrer Bestellung ein kleines Oster-Kreativpaket, das die bevorstehenden Feiertage noch ein wenig kurzweiliger machen soll.

Für alle bisher entliehenen Medien der Stadtbücherei gilt auch in den April hinein weiterhin, dass sie nicht fällig werden können, so lange die Einrichtung wegen Corona geschlossen ist. Wer seine Bücher zurückgeben möchte, kann dies 24 Stunden am Tag über die elektronische Rückgabeklappe am Seiteneingang tun – auch während der Feiertage.

Denise Amann und ihre Kolleginnen freuen sich über die vielen positiven Rückmeldungen zum Abholservice. „Es ist so klasse, dass trotz Lockdown die Bücher zur Verfügung stehen – herzlichen Dank“, ist eine von vielen Zuschriften, über die sich die Einrichtung dieser Tage sehr freut. stv