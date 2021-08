Abendrealschule mit Erfolg beendet

Bad Mergentheim. Fünf erfolgreiche Absolventen blicken optimistisch in die Zukunft.

Eindreiviertel Jahre berufsbegleitender Unterricht an der Abendrealschule sind geschafft. Besonders erfreulich: Alle Prüfungsteilnehmer haben die Mittlere Reife mit einem Gesamt-Notendurchschnitt von 2,3 bestanden.

Drei davon haben sich bereits zur Fachhochschulreife angemeldet. Jeder weiß, wie es für ihn persönlich jetzt weitergeht.

Nesrin Asaf (Bad Mergentheim), Florian Attina (Unterschüpf), Roman Dupke (Schöntal), Marcel Karczewski (Bad Mergentheim) und Maik Sünder (Frankenhardt) haben – jeder für sich – gezeigt, dass Ausdauer, Lernwille und eine klare Zielsetzung der Schlüssel zum Erfolg sind. Für die besten Notendurchschnitte erhielten Roman Dupke (1,6) und Florian Attina (1,8) einen Preis.

Die Abendrealschule wurde ursprünglich 1967 als Förderverein gegründet. Heute ist Schulträger die Kolping Bildung Heilbronn-Franken gGmbH. Deren Geschäftsführer Peter Baust war vor Ort, um den Absolventen persönlich zu gratulieren und ihnen ständige Weiterbildung auch für die Zukunft ans Herz zu legen.

Der Einstieg des Kolping-Bildungswerks 2018 trug dazu bei, die Abendrealschule als Angebot in der Region zu halten. Die nächsten Abendrealschulen befinden sich in Heilbronn beziehungsweise Crailsheim. Zusätzlich ist die Abendrealschule unter dem Dach der Kolpingfamilie Bad Mergentheim beheimatet, von wo die damalige Gründungsidee ausging.

Schulleiter Gerhard Müller hob in seiner Ansprache hervor, dass die Abendrealschule eine besondere Schule, mit besonderen Schülern, besonderen Lehrern und einem besonderen Umfeld sei. Alle zusammen bereiten den Boden für gemeinsamen Erfolg auf dem zweiten Bildungsweg.

Aus dem bewährten Lehrer-Kollegium scheidet zum neuen Schuljahr Manfred Litwitz aus. Er hat die Abendrealschule über zehn Jahre als EWG- und zuletzt Deutsch-Lehrer engagiert begleitet und war stets für neue Ideen offen.

Zuletzt gestaltete er für Schüler und Lehrer die Plattform für den Online-Unterricht in der Pandemie. Aufgrund des besonderen Lernumfelds (kleine Klassen, Abendunterricht, Abschlussklasse) konnte überwiegend in Präsenz unterrichtet werden, worüber alle sehr froh waren.

Gerhard Müller bedankte sich im Rahmen der Abschlussfeier bei Manfred Litwitz für das stets gute Miteinander und den langjährigen Einsatz im Nebenamt und wünschte ihm für die Zukunft im Namen des ARS-Teams alles Gute.

Im September beziehungsweise Oktober 2021 ist in bewährter Weise der Start des 26. Abendkurses in der Kopernikus-Realschule (montags bis donnerstags von 18.15 bis 21.55 Uhr) geplant. Willkommen sind alle (ohne Altersbegrenzung), die lernwillig sind und ihre persönlichen Chancen am Arbeitsmarkt verbessern wollen. Ein Hauptschulabschuss und Englisch sind kein „muss“, jedoch vorteilhaft.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.ars-bad-mergentheim.de. ars