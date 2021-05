Abendlob mit Orgelmusik

Bad Mergentheim. Anlässlich des „Jahres der Orgel 2021“ erklingt am Pfingstmontag, 24. Mai, um 18.30 Uhr in der Marienkirche Bad Mergentheim ein pfingstliches Abendlob (anstelle der üblichen Messfeier), bei welchem die Orgelmusik eine größere Rolle spielt. Ähnlich der Orgelmesse, welche Anfang Mai in der Marienkirche erklungen ist, wird auch bei diesem Abendlob Orgelmusik französischer Komponisten des 17./18. Jahrhunderts erklingen. In diesem Fall ist das Werk „Veni creator“ von Nicolas de Grigny, außerdem Versetten über das Magnificat von J.C. Balbastre.

Klanglich beeindruckend

Die Orgel der Gebrüder Späth aus dem Jahre 1903 in der Marienkirche ist zwar keine französische Orgel, aber klanglich ebenso beeindruckend, so dass auch diese Musik entsprechend zur Geltung kommen kann. Es musiziert KMD Michael Müller, es singt eine Schola des Jugendchores.

Kollekte für Münsterorgel

Am Ende dieses Gottesdienstes steht für eine Kollekte zugunsten der neuen Münsterorgel von Orgelbau Rensch ein Mitglied der Kirchengemeinde mit einer Orgelpfeife bereit. Im Schriftenstand sind auch weitere Informationen zum Orgelprojekt im Münster zu finden.