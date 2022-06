85-Jährige erfasst mit ihrem Auto einen Radfahrer

Bad Mergentheim. Vermutlich übersehen hat eine 85-jährige Autofahrerin einen Radfahrer am Dienstagabend in Bad Mergentheim. Die Seniorin war gegen 19.30 Uhr auf der Bad Mergentheimer Straße in Richtung Bundesstraße 19 unterwegs. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße erfasste sie mit ihrem VW den dort fahrenden 30-jährigen Radler. Der Mann wurde von dem Auto noch einige Meter mitgeschleift und durch den Unfall leicht verletzt. Der 30-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

