8 Frauen und ein Toter

Bad Mergentheim. Die Studiobühne des Kulturvereins präsentiert ihr Stück „8 Frauen“ am Samstag, 5. November um 19.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal.

Eine abgelegene Villa, ein verschneiter Ort und eine wohlhabende Familie, die den Geburtstag des Hausherren feiern will, kommt zusammen. Sieben Frauen, die achte erscheint unerwartet, nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird. Grausam ermordet, ein Messer steckt in seinem Rücken. Tot sind auch Telefon und Autos, die Kabel durchgeschnitten. Der Schnee liegt meterhoch, man ist von der Außenwelt abgeschnitten...

Einlass ab 18.30 Uhr

© StudioBühne

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass mit Getränkeverkauf ist bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Reservix- Vorverkaufsstellen, beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark Telefon 07931/965-225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de Bild: StudioBühne