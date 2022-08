Bad Mergentheim. Ein 77-Jähriger steht laut Polizei im Verdacht zwei Männer im Alter von 34 und 85 Jahren am Montagvormittag auf einer öffentlichen Toilette in Bad Mergentheim belästigt zu haben. Dem Senior wird vorgeworfen gegen 11 Uhr vor dem 34-Jährigen onaniert und den 85-Jährigen aufgefordert zu haben, an ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim ermittelt.

