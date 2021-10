76-Jähriger überrollt eine Fußgängerin

Bad Mergentheim. Durch einen Unfall wurde eine 72-Jährige am Samstagmittag in Bad Mergentheim schwer verletzt. Ein 76-jähriger Autofahrer war mit seinem Ford Fiesta auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Johann-Hammer-Straße unterwegs. Hierbei touchierte er gegen 11.30 Uhr die 72-jährige Fußgängerin, welche vor dem Eingang des Parkplatzes stand. Durch den Zusammenprall kam die Frau zu Fall. Der Ford-Fahrer bemerkte den Unfall offensichtlich nicht und überrollte mit seinem Wagen das Bein der Frau. Erst durch eine Zeugin wurde er auf den Unfall aufmerksam gemacht. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

