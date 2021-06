Bad Mergentheim. 75 Jahre gibt es in diesem Jahr die Fränkischen Nachrichten. Das wird mit einer Reise durchs Verbreitungsgebiet unter dem Titel „FN on Tour“ gefeiert. Im Juli gibt es außerdem eine große Sonderbeilage. Mit einem Infostand war man jetzt am Marktplatz vertreten. Die Bürger kamen mit Redakteuren ins Gespräch, teilten Lob und Kritik offen mit und erhielten Antworten auf ihre Fragen. Bild: Olaf Borges

