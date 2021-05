74-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Bad Mergentheim. Leicht verletzt wurde eine 74-jährige VW-Fahrerin am Donnerstag kurz nach 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Assamstadt und Bad Mergentheim. Die Frau fuhr in der Nähe der Einmündung B 19/K 2877/K 2846 von einem Feldweg aus auf die Kreisstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Assamstadt kommenden Audi, der mit einem 82-jährigen Mann und einer 80-jährigen Frau besetzt war. Die Fahrzeuge kollidierten. Zunächst wurden alle drei Beteiligte mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

