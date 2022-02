72-jährige Frau wird vermisst

Bad Mergentheim. Eine 72-jährige Seniorin wird seit den frühen Morgenstunden am Montag in Bad Mergentheim vermisst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frau verschwand nach Angaben der Polizei am Montag zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr aus einem Seniorenheim in der Austraße. Die Polizei war am Montag mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber und einem Suchhund der Rettungskräfte in Bad Mergentheim im Einsatz.

Die Frau wird von der Polizei wie folgt beschrieben werden: 1,65 m groß, schlank, kurze graue Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Steppjacke. Die Frau benutzt einen Rollator.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2