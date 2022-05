70.000 Euro Schaden: Dachstuhlbrand von Feuerwehr gelöscht

Wachbach. In der Nacht auf Freitag, kurz vor 3 Uhr geriet ein Dachstuhl in der Dorfstraße in Brand. Bemerkt hatte ein Nachbar die starke Rauchentwicklung. Das Haus befindet sich gerade im Umbau und war nicht bewohnt. Tags zuvor fanden an

dem Haus Arbeiten an der Dachisolierung, unter anderem Schweißarbeiten statt, die vom Besitzer selbst durchgeführt wurden. Vermutlich hat sich laut Polizei unbemerkt durch Funkenflug ein Brandherd in der Isolierung eingenistet. Erst im Laufe der Nacht geriet durch den Schwelbrand der Dachstuhl dann in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren