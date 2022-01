600 Euro für Kinder in Peru

Bad Mergentheim. Auch dieses Jahr veranstaltete die Katholische Kirchengemeinde eine Christbaumsammelaktion, auch wenn sie, wie bereits im vorigen Jahr, ganz coronakonform wieder nicht als Straßensammlung, sondern als Abgabesammlung am Städtischen Bauhof in Bad Mergentheim stattfand.

Um die zumeist jugendlichen Sammler zu schützen, wurde auf die Sammlung von Tür zu Tür verzichtet.

Trotzdem wollten die Jugendlichen und anderen Helfer die bedürftigen Kinder in Peru nicht alleine lassen und so standen die freiwilligen Helfer bereit, um die Bäume aus dem Auto zu heben und um mit Staubsaugern die Nadeln einzusaugen. Leider waren es nur knapp 120 Bäume, die auf diese Weise zusammenkamen.

Trotzdem freute man sich über ein sehr gutes Sammelergebnis von ca. 600 Euro. Den Helfern fiel auc, dass diejenigen, die die Bäume abgaben, auch die Kinder in Peru unterstützen wollten und nicht nur den Baum entsorgen. Das Geld geht an eine Schule in der Nähe von Huacho bei Lima/Peru. Weitere Spenden werden gerne noch unter 30841 bei der KSK oder übers katholische Münster-Pfarrbüro angenommen. Die Aktion 2023 findet, so hoffen alle, wieder als normale Straßensammlung am 14. Januar 2023 stattfinden.

