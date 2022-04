60 junge Musizierende in der Bad Mergentheimer Wandelhalle am 1. Mai

Bad Mergentheim. In der Wandelhalle findet am Sonntag, 1. Mai, um 15.30 Uhr ein Konzert mit Ensembles der Sing- und Musikschule Würzburg statt. Es spielen das „mini“-Blasorchester (Letung Markus Rothermel), das Blasorchester (Leitung Matthias Wallny) und die Big-Band (Leitung Julius Geiger). Musik von Johann Sebastian Bach, Queen, Jacob de Haan, Duke Ellington und anderen wird zu hören sein. Insgesamt sind etwa 60 junge Musiker an dem Konzert beteiligt. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim statt. Der Eintritt ist für Kur- und Gästekarteninhaber frei. Bild: Veranstalter

