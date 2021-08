Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schwerer Verkehrsunfall - In der Bad Mergentheimer Innenstadt, an der Wolfgangsbrücke / Mitte in der Nacht um 4 Uhr / Jede Hilfe kam zu spät 53-Jähriger stirbt bei Kollision mit Mauer

Ein Autowrack fanden die Einsatzkräfte um 4 Uhr morgens an der Ecke Edelfinger Straße/Wolfgangsbrücke vor. Der Fahrer überlebte nicht. © Sascha Bickel