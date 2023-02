500 Euro für das Tierheim Bad Mergentheim gespendet

Bad Mergentheim. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht betritt Lisa Sturm das Tierheim-Gelände unterhalb von Burg Neuhaus in Igersheim. In der einen Hand hält sie eine Dose mit 500 Euro, in der anderen ein gerahmtes, selbst gemaltes Bild von einem Schweizer Sennenhund. Die junge Tierliebhaberin aus dem unterfränkischen Bieberehren malt für ihr Leben gern, will damit aber auch etwas Gutes tun. Mit Hilfe ihrer Mutter Rebecca Sturm hat sie daher das Bild über die sozialen Netzwerke für den guten Zweck versteigert und den Erlös für den Tierheim-Neubau gespendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich male so viele Bilder, dass meine Familie sie gar nicht alle aufhängen kann. Ich dachte, wenn ich eins davon verkaufe, kann ich damit etwas Gutes tun. Und für eure Tiere im Tierheim braucht ihr ja immer Unterstützung“, sagt Lisa Sturm voller Überzeugung. Sennenhunde mag die Neunjährige ganz besonders. Kein Wunder, dass die eigenen Familienhunde oft für ihre Bilder Modell stehen. Und die sind wirklich sehenswert, wie auch Jasmin Paul, 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Mergentheim und Umgebung, bei der Spendenübergabe neidlos anerkennt: „Ich habe noch nie einen so naturgetreu gemalten Sennenhund gesehen. Du bist eine echte Künstlerin. Bleib bitte dabei und mal weiter so tolle Bilder – gern auch für die gute Sache. Denn deine Kreativität und dein großes Herz für Tiere sind ganz, ganz tolle Eigenschaften, die dir niemand wegnehmen kann.“ Und natürlich bedankte sie sich auch im Namen von Vereinsvorstand, Tierpflegerinnen und Tierheim-Tieren für die tolle Spende. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so für bedürftige Tiere einsetzt. Einfach klasse, dass du direkt an uns gedacht und das Bild zur Versteigerung angeboten hast. Wir werden die 500 Euro für eine Anschaffung im Hundehaus im neuen Tierheim zur Seite legen. Lisa darf dann natürlich gerne mitentscheiden, was es wird.“

Fleißig beworben

Eine Woche lang hat Familie Sturm das Bild über die sozialen Netzwerke beworben und immer wieder fleißig Updates gepostet. Am Ende wurde es für 150 Euro an die Sennenhund-Liebhaberin und Inhaberin des Landhotels Kallbach, Manuela Bayer, in die Eifel verkauft. „Die übrigen 300 Euro haben tierliebe Menschen zusätzlich gespendet, um Lisas Aktion für das Tierheim zu unterstützen. Lisa hat außerdem 50 Euro von ihrem Ersparten dazu gelegt. Es ist einfach gigantisch, was Menschen stemmen können, wenn sie sich für eine gemeinsame Sache aus Überzeugung einsetzen“, berichtet auch Lisas Mutter Rebecca Sturm. Und Lisa hat natürlich schon weitergedacht: „Das nächste Mal male ich dann ein Katzenbild, damit auch die Katzenfreunde mitbieten können. Das Geld spende ich dann wieder für die Tierheim-Tiere.“ Auf das Ergebnis freut sich die 2. Vorsitzende Jasmin Paul schon sehr, denn sie ist im Verein für die Katzen und kleinen Heimtiere zuständig. Bis es so weit ist, darf sich aber ein weiteres tolles, selbst gemaltes Bild von Lisa-Sturm als Geschenk im Gemeinschaftsraum des Tierschutzvereins präsentieren – natürlich mit einem Schweizer Sennenhund darauf.