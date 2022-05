In der Bad Mergentheimer Innenstadt - Nachtbummel der Citygemeinschaft steht wieder an / Offene Ladentüren bis Mitternacht / Live-Musik an verschiedenen Plätzen 50 Musiker und Künstler sorgen am 27. Mai für Unterhaltung

Für bunte musikalische Unterhaltung und abwechslungsreiche Formationen ist am 27. Mai wieder gesorgt. © Sascha Bickel