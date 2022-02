44-Jähriger mit 1,7 Promille bei Verkehrskontrolle in Bad Mergentheim gestoppt

Bad Mergentheim. Jetzt droht eine Strafanzeige: 1,7 Promille zeigte der Alkoholtest eines Autofahrers bei einer

Verkehrskontrolle in Bad Mergentheim an. Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr,

überprüften Polizeibeamte den 44-jährigen Mann mit seinem BMW X1 in der

Würzburger Straße. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch,

woraufhin sie mit dem 44-Jährigen einen Test durchführten. Der

Führerschein des 44-Jährigen wurde beschlagnahmt.

