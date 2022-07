4000 Patienten pro Jahr

Bad Mergentheim. Für die hohe Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Erfüllung zahlreicher diabetesspezifischer Leistungsmerkmale sowie ein klar definiertes Behandlungs- und Einweisungsweisungsmanagement hat die Diabetes-Klinik erneut das qualitativ hochwertigste Siegel „Zertifiziertes Diabeteszentrum Diabetologikum DDG“ von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erhalten.

Die DDG zeichnet damit Einrichtungen aus, die eine besonders hohe Qualität in der Diabetesbehandlung bieten. Die Erreichung des Diabetologikums fordert ein umfassendes Qualitätsmanagement. Dazu wurde von der Diabetes-Klinik erstmals ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 aufgebaut und erfolgreich zertifiziert.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unseres Engagements“, sagt Professor Dr. med. Thomas Haak, Chefarzt am Diabetes Zentrum Mergentheim. In der Diabetes-Klinik werden rund 4000 Patienten mit Typ-1- und Typ-2 Diabetes pro Jahr betreut.

Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland: Über sechs Millionen Menschen sind betroffen. Weil die Krankheit sehr komplex ist, braucht jeder Patient eine speziell auf ihn zugeschnittene Behandlung. Durch eine gute medizinische Betreuung lassen sich diese Folgeerkrankungen vermeiden. Eine erfolgreiche Diabetesbehandlung erfordert dabei geschultes und erfahrenes Personal.

Das Siegel „Zertifiziertes Diabeteszentrum Diabetologikum DDG“ garantiert, dass in der Einrichtung diese hohe Qualifikation vorhanden ist. „In der Diabetes-Klinik Bad Mergentheim arbeiten interdisziplinär Fachleute aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, die umfassende Fachkenntnisse in der Diabetesbehandlung haben. Die Patientinnen und Patienten werden intensiv geschult, wie sie den Alltag mit ihrer chronischen Erkrankung am besten und so selbstständig wie möglich meistern können“, sagt Josephine Baum, die gemeinsam mit Wolfgang Trosbach für das Qualitätsmanagement der Diabetes-Klinik verantwortlich ist.

Um die Zertifikate zu erhalten, wurde die Diabetes-Klinik insgesamt vier Tage im Rahmen zweier Audits überprüft. Unter anderem musste die Diabetes-Klinik die leitliniengerechte Betreuung von Diabetespatienten durch Nachweis von Qualitätsstandards und Behandlungszahlen entsprechend den strengen Richtlinien der DDG nachweisen. Auch Kooperationen mit anderen diabetesrelevanten Fachärzten wie Augen- oder Nierenärzten mussten nachgewiesen werden. „Bei Diabetes ist es besonders wichtig, dass die verschiedenen Fachrichtungen gut zusammenarbeiten, dies stellen wir durch unser Qualitätsmanagementsystem sicher“, sagt Thomas Böer, Geschäftsführer der Diabetes-Klinik. Dies erhöhe die Chance für den Patienten, gefürchtete Folgeerkrankungen, wie Erblindung oder Niereninsuffizienz, zu verhindern.

Das Siegel „Zertifiziertes Diabeteszentrum Diabetologikum DDG“ gilt für drei Jahre, das Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 wird kontinuierlich von externen Experten überprüft. dkb