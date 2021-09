4000-Euro-Spende für Herzensprojekt

Bad Mergentheim/Boxberg. Eine Spende, die gleich eine doppelte Herzensanagelegenheit ist, hat Jerome Krieck von „Schenk Fenster und Türen“ kürzlich im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim übergeben. Damit hat der Geschäftsführer des Boxberger Familienunternehmens einen wichtigen Wunsch von Oberarzt Dr. Christian Willaschek erfüllt. Denn: die 4000-Euro-Spende wird für ein abteilungsübergreifendes Teamtraining für pädiatrische Notfälle genutzt. Schwerpunktmäßiger Einsatzbereich ist der Kreißsaal.

„Da jede Geburt und die Nachbetreuung des Neugeborenen ganz individuell abläuft, wissen wir meist nur grob, was bei einer Entbindung auf uns zukommt“, erklärt Dr. Christian Willaschek, Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Caritas-Krankenhaus. Für das Baby selbst sei die Geburt neben der grundsätzlichen Stresssituation eine echte Belastungsprobe. Denn es handelt sich um die größte Kreislaufumstellung, die der Körper im gesamten Leben durchmacht. „Daher ist der kleine Körper in dieser Zeit auch am verwundbarsten“, so Willaschek weiter. „Trotz aller Unwegbarkeiten sind lebensbedrohliche Notfälle im Kreißsaal aber glücklicherweise extrem selten.“

Um trotzdem für alle noch so seltenen Eventualitäten gerüstet zu sein, sei es wichtig, die medizinischen Eingriffe vorab an speziellen Baby-Lernpuppen zu erproben. „Nur wer sicher in dem ist, was er beziehungsweise sie im Notfall zu leisten hat, kann bei der Notfallversorgung wertvolle Sekunden einsparen“, so der Oberarzt.

„Daher bedanke ich mich aus vollem Herzen bei der Firma Schenk für die großzügige Spende zugunsten eines qualifizierten Teamtrainings hier vor Ort, von der das gesamte Entbindungsteam von Kinder- und Kinderintensivpflege über Ärzte hin zu den Hebammen profitiert. Denn wenn man ein Kind rettet, schenkt man ihm im Normalfall 80 bis 90 Jahre Lebenszeit.“

Dass die Spende des Boxberger Unternehmens in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin so gut ankommt, freut Jerome Krieck ganz besonders. „Meine beiden Töchter sind im Caritas zur Welt gekommen – eine davon per Notkaiserschnitt. Ich kann daher aus Erfahrung sprechen, dass Eltern und ihre Kinder dort vor, während und nach der Geburt hoch professionell betreut werden.“ Daher sei es ihm – ähnlich wie Willaschek – ebenfalls eine Herzensangelegenheit, dass die Spende für die Versorgung von Neugeborenen mit Startschwierigkeiten verwendet wird.

„Wenn wir als Unternehmen wissen, dass unsere Spende gewinnbringend für alle Beteiligten eingesetzt wird, unterstützen wir Projekte wie die Teamfortbildung des Entbindungsteams natürlich gern. Denn auch wir sind ein Betrieb von Menschen für Menschen. Wo könnte eine Spende also besser investiert sein als in die Zukunft von Kindern“, sagt der 44-jährige Geschäftsführer von Schenk abschließend. ckbm