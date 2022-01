4000 Euro für die Opfer der Flut

Bad Mergentheim. Unabhängig von der Corona-Pandemie gibt es vielerorts noch den Willen der Menschen Gutes zu tun.

Andreas Schneider und Martin Werani gehören mit ihrem Unternehmen, der Energiewelt-info GmbH in Bad Mergentheim, welches im Bereich der Energieberatung für Industrie und Gewerbe tätig ist, seit Jahren dazu.

„Wir sehen, dass es neben Corona viele andere Katastrophen gibt, die ebenfalls unser aller Unterstützung benötigen. So ist es uns ein großes persönliches Anliegen mit unserem Beitrag in diesem Jahr die immer noch sehr große Not der Menschen im Ahrtal ein wenig zu lindern und auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität zu setzen“, so Martin Werani.

„Unsere Spende und unser größter Respekt geht in 2021 an die Dachzeltnomaden Hilfsorganisation gemeinnützige GmbH, die seit der Flutkatastrophe täglich mit 50 bis 150 Helfern vor Ort unentgeltlich und unermüdlich Großes vollbringen“, ergänzt Herr Schneider.

„Wow, vielen lieben, herzlichen und vorweihnachtlichen Dank für die großartige Unterstützung“ lautete auch die prompte Reaktion der Dachzeltnomaden. „Ihr wisst gar nicht wie viel uns Deine Worte und die grandiose Spendensumme bedeuten“, waren die weiteren Worte auf die E-Mail mit der Spendenankündigung und dem herzlichen Dank an die Helfer vor Ort. So freuen sich beide Geschäftsführer über die großartige Resonanz und dass ihr Engagement einen wichtigen Beitrag zur Hilfe leisten konnte. pm