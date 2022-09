400 Kurse und einige Neuheiten

Bad Mergentheim. Mit über 400 Kursen startet die Volkshochschule Bad Mergentheim an diesem Montag in ihr neues Semester.

Den Anfang machen ab Montag „Lungen Qigong – für mehr Vitalität und Lebensfreude“. Teilnehmende treffen sich insgesamt zehnmal vormittags. Ab Mittwoch, 14. September, startet auch der erste „Pilates“-kurs (zwölf Abendtermine) – sowohl in Bad Mergentheim, als auch in Niederstetten. Später wird Pilates auch noch in Weikersheim (ab 10. Januar) und in Igersheim (ab 11. Januar) angeboten. Der erste Kurs des beliebten „Zumba“ startet einen Tag später am Donnerstag, 15. September (zehn Abendtermine). Zumba wird ab 10. Oktober auch in Igersheim angeboten und ab 13. Januar in Weikersheim.

130 Sprachkurse

Ab Freitag, 16. Januar, besteht die Möglichkeit an „Wassergymnastik für werdende Mütter“ teilzunehmen – zu dem auch nicht schwangere Frauen willkommen sind. Das Programm umfasst insgesamt fünf Vormittags-Termine. Der erste Sprachkurs startet am Montag, 19. September, wenn der erste von insgesamt 15 Abendterminen „Italienisch A1.1“ für Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse stattfindet. Insgesamt werden im neuen Semester 130 der beliebten Sprachkurse angeboten, wobei man Klassiker wie Spanisch oder Französisch genauso erlernen kann wie zum Beispiel Ungarisch oder Kiswahili.

Mit „Mama Fitness und das Kind kann mit!“ startet ein ganz neuer Kurs im VHS-Angebot am Freitag, 30. September, in Niederstetten und ab Montag, 10. Oktober, in Bad Mergentheim (jeweils acht Termine). Ebenfalls am Montag, 10. Oktober, beginnt der Kurs „Republik – Wein – Limes - Einführung in die römische Antike“ (acht Termine). Bei Interesse ist auch eine Exkursion in ein Römermuseum vorgesehen. Das Lach-Programm „Clowning“ findet als einmaliger Abendtermin am Freitag, 28. Oktober, statt.

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/ 574300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. stv