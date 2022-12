40 Jahre Treue geehrt

Bad Mergentheim. Ludwig Brunner hat ein außergewöhnliches Jubiläum erreicht. Am 1. Dezember feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Sparkassenversicherung.

Begonnen hat alles am 1. Dezember 1982 als Innendienstmitarbeiter bei der Bezirksvertretung Ludwig Stalf in Bad Mergentheim. Anfang der 90er Jahre hat er den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht und hat als Außendienstmitarbeiter seine Erfahrungen gesammelt.

Ein Meilenstein war der 1. Januar 1996. Hier wurde die Firma Stalf & Brunner GmbH gegründet und Ludwig Brunner wurde zum Geschäftsstellenleiter und Gesellschafter ernannt. Durch Ausscheiden ehemaliger Kollegen wurde das Unternehmen zwischenzeitlich zweimal umbenannt. Zum 1. Januar 2002 in die Firma Brunner & Nagel GmbH und zum 1. Januar 2019 in die Firma SV Team Brunner GmbH.

Rückblickend waren für Ludwig Brunner die ersten Erfahrungen im Außendienst und die Gründung der GmbH die prägendsten Eindrücke. Sehr dankbar ist er auch über die enge Verbindung mit der Sparkasse Tauberfranken. Hier wurde gemeinsam viel erreicht und die kollegiale Zusammenarbeit macht viel Freude. Nicht zu vergessen die zahlreichen Kontakte mit Kunden. Sie waren und sind auch heute noch tolle Erlebnisse.

Auch privat hatte die Sparkassenversicherung einen sehr großen Einfluss auf sein Leben: Bei einem Betriebsfest der Sparkasse hat er seine Frau Sonja kennengelernt.