40 000 Euro gingen an das Caritaskrankenhaus

Bad Mergentheim. Corona hat auch den Förderverein Bad Mergentheim Leberzentrum erfasst.

Zum Bedauern seines Vorsitzenden Professor Dr. Werner Romen wurden 2021 alle Veranstaltungen abgesagt, die Mitgliederversammlung auf das Jahr 2022 verschoben. Auch die finanziellen Unterstützung zur Förderung der Gesundheitsbildung und Prophylaxe fiel teilweise aus, so die finanzielle Unterstützung der Suchtprophylaxe an den Schulen im Altkreis Mergentheim und die Preise für die besten Jahrgangsstudierenden des Leistungskurses Gesundheitsmanagement am Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule in Höhe von 1000 und 500 Euro. Sie waren in den Jahren zuvor bei der Graduiertenfeier im Kursaal von Bad Mergentheim übergeben worden; auch diese Feier fiel der Pandemie zum Opfer.

Besonderes Ultraschallgerät

Zum Glück konnte die Jubiläumsveranstaltung zum 35-jährigen Bestehen des Aktionskreises „Sucht, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“ im Main-Tauber-Kreis am 20. Oktober wenigstens als Online-Veranstaltung stattfinden. Als Festredner wurde ein ausgewiesener Kenner der Suchtprophylaxe, Professor Dr. Michael Klein von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, gewonnen, der zum Thema „Kinder suchtkranker Eltern“ sprach. Die Referentenkosten in Höhe von 950 Euro hat das Bad Mergentheimer Leberzentrum übernommen. Die größte Fördersumme im Jahr 2021 in Höhe von 40 000 Euro ging an das Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim. Es konnte mit dem Geld ein besonderes Ultraschallgerät beschafft werden, dass die Diagnostik von Leberkrankheiten deutlich verbessern wird.