3D-Kunstwerk am Gänsmarkt ist nun vollendet

Bad Mergentheim. Künstlerin Marion Ruthardt aus Duisburg hat jetzt ihre 3D-Malerei abgeschlossen. Zu sehen ist eine verwunschene Schlucht mit brüchigem Übergang für Mutige, dazu Blumen als Verweis auf die Landesgartenschau sowie Wölfe als Verweis auf den Wildpark. Das Bild hat die Künstlerin eigens für die Kurstadt entwickelt. Die Straßenmalerei ist öffentlich zugänglich und kann jederzeit bestaunt werden. Der perfekte Fotopunkt ist gekennzeichnet und der Kreativität an Foto-Posen sind keine Grenzen gesetzt. Um das Kunstwerk im perfekten Winkel bestaunen zu können, sei es am besten am gekennzeichneten Punkt zu stehen und ein Auge zuzuhalten. Bild: Stadtverwaltung

