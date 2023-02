38-Jährige in Markelsheim mit über 2,3 Promille erwischt

Bad Mergentheim/Markelsheim. Eine 38-jährige Autofahrerin war am späten Donnerstagabend mit mehr als 2,3 Promille im Bereich Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim unterwegs. Gegen 20.45 Uhr fiel die Frau mit ihrem Wagen einem Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise auf, woraufhin er die Polizei informierte. Die alarmierten Beamten kontrollierten die Frau mit ihrem VW Arteon in einem Kreisverkehr in Markelsheim. Ein Alkoholtest zeigte mehr als 2,3 Promille an, woraufhin die 38-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus musste. Der Führerschein wurde der Frau von den Polizisten abgenommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

