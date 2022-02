36-Jähriger sitzt nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Bad Mergentheim. Nach dem Angriff auf einen 36-jährigen Mann am Samstag befindet sich ein 39-jähriger Beschuldigter in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Samstag gegen 11 Uhr in einem Elektromarkt in der Boxberger Straße in Bad Mergentheim nach einem Streit auf das drei Jahre jüngere Opfer eingestochen haben (wir berichteten). Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Sonntag einer Haftrichterin des Amtsgerichts Ellwangen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim dauern an. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte es sich um eine Beziehungstat handeln.

