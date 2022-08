350 Jahre im Unternehmen

Bad Mergentheim. Durch den coronabedingten Ausfall der letzten zwei Weihnachtsfeiern wurden dieses Jahr im Rahmen des ersten Sommerfestes die Firma Limot in Bad Mergentheim zahlreiche Mitarbeiter geehrt. Erfreulich war, dass nahezu die Hälfte der Belegschaft für langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet werden konnte.

In ihrer Ansprache würdigte Geschäftsführerin Sieglinde Hernadi die Verdienste aller Jubilarinnen und Jubilare. Sie seien Teil der erfolgreichen Firmengeschichte und ihr reicher Erfahrungsschatz das wertvollste Gut des Unternehmens. „Sie alle stehen für Loyalität, Treue und Begeisterung für die Marke Limodor und sind Vorbilder am Arbeitsplatz“, so Hernardi.

Zahlreiche Limot-Mitarbeiter wurden beim Sommerfest für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. © Limot

Besonderer Dank galt auch der gesamten Belegschaft für die gezeigte Disziplin im Zusammenhang mit der bestehenden Pandemie und den daraus resultierenden Schwierigkeiten, die gemeinsam mit Bravour gemeistert worden seien.

Die Ehrungen: zehn Jahre: Vanessa Heck, Andrea Lieblein, Annette Löbert, Natalja Schmalz und Susanne Schwarz. 20 Jahre: Gabriele Mezger. 25 Jahre: Sonja Debus, Annette Deckert, Regina Hever, Stefan Lesch, Henri Müller und Adolf Schuller. 30 Jahre: Sabine Berndt, Manuela Schmitz und Peter Wiehl. 40 Jahre: Heike Hügel.

Im Rahmen des Sommerfestes wurde auch Peter Wiehl, der bereits Ende 2020 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat, offiziell verabschiedet. Peter Wiehl war 30 Jahre im Unternehmen Limot in Bad Mergentheim beschäftigt, der Marke Limodor aber insgesamt 36 Arbeitsjahre verbunden. Außerdem habet er maßgeblich dazu beigetragen, dass eine reibungslose Wiederaufnahme der Vertriebsaktivitäten im Hause Limot im Jahr 1996 möglich gewesen sei.