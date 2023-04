33 Kinder stellten sich der Prüfung

Bad Mergentheim. Die ersten Prüfungen in diesem Jahr in der Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim absolvierten die Kinder und Jugendlichen aus der Mittwochsgruppe sowie die Kinder aus der Montagsgruppe. Insgesamt 33 Kinder stellten sich einer Prüfung. Diese reichten von der Prüfung zum ersten gelben Streifen bis zum ersten grünen Streifen.

Für die elf Kinder aus der Montagsgruppe um Trainer Andreas Köhler mit seinem Team war es die erste Prüfung überhaupt. Sie zeigten die erlernten Techniken wie Sturz seitwärts, Griff lösen oder Beinstellen souverän, so dass sie vom Prüfer Andreas Boros ihren ersten gelben Streifen und ihre Urkunde in Empfang nehmen konnten. Die Prüfung zum ersten gelben Streifen bestanden: Charlotte Hofstetter, Cosmo Felscher, Daniel Brede, Eric Hofmann, Hagen und Hendrik Kirchner, Laelia und Linnea Holzworth, Mona und Sara Azzami sowie Sebastian Hahn.

Auch die Mittwochsgruppe trainierten seit Jahresbeginn fleißig für ihre Prüfung. Insgesamt fünf Jugendliche meisterten die Prüfung zum nächsten Gürtelgrad. Mit ihrem Trainer Andreas Schleicher und seinem Team übten die Jugendlichen unter anderem Rollen vorwärts und rückwärts, teilweise über ein Hindernis, Bodentechniken und Komplexaufgaben. Der Prüfer Alexander Friedrich zeigte sich zufrieden, so dass die orangenen beziehungsweise grünen Streifen verliehen werden konnten. Den ersten grünen Streifen dürfen nun Jule und Leonie Leiser tragen. Den Gelbgurt mit einem orangenen Streifen machten Luise-Esther Bill, Felix Dziallas und Julius Löw. In der Einsteigergruppe der Mittwochskinder um Laura Meinikheim und ihren Hilfstrainern stellten sich 17 Kinder einer Prüfung. Für einige war es die erste Prüfung, andere absolvierten die Prüfung zum Gelbgurt und wechseln somit in die Fortgeschrittenengruppe der Jugendlichen. Der Prüfer Robert Rössler wollte unter anderem sehen, wie die Kinder richtig fallen und sich gegen verschiedene Angriffe zum Beispiel eine Ohrfeige gut verteidigen können. Er war mit den gezeigten Leistungen zufrieden und verteilte an die Prüflinge Urkunden und Streifen beziehungsweise Gürtel.

Die Prüfung zum ersten gelben Streifen machten Jan Grehn, Nikita Heimbuch, Raphael Pink, Moritz Braun, Björn Wichmann, Ilayda Akbulut und Jasin Emini. Philias Schmidbauer, Samuel und Mirjam Scheuermann sowie Paul Dziallas bestanden die Prüfung zum zweiten gelben Streifen. Den Gelbgurt tragen nun Fabio Thoma, Cilia Kolberg, Paulina Kraft, Melanie Martin, Maxim Liakh sowie Milo Hettinger.