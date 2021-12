3000 Euro an verschiedene Einrichtungen gespendet

Bad Mergentheim. Es ist mittlerweile eine Tradition: Statt Weihnachtsgeschenken für Geschäftspartner spendet das Stadtwerk Tauberfranken auch in diesem Jahr wieder insgesamt 3000 Euro für regionale Projekte und Einrichtungen.

„Spenden statt Schenken hat sich die letzten Jahre bewährt. Wir als regionaler Energieversorger und Partner der Kommunen freuen uns, wenn wir kommunale und soziale Einrichtungen unterstützen können“, so Paul Gehrig, Sprecher der Geschäftsführung des Stadtwerks Tauberfranken, in einer Pressemitteilung des Unternehmens. So beteiligt sich das Stadtwerk mit 1000 Euro an der Anschaffung eines Defibrillators für den Künzelsauer Ortsteil Nitzenhausen. Viele Unternehmen, öffentliche Plätze und Gebäude sind mittlerweile mit automatisierten externen Defibrillatoren zur Ersten Hilfe ausgestattet. Die Geräte sind so konstruiert, dass auch Laien damit problemlos umgehen können. Im Ernstfall kann so schnell gehandelt werden. „Wir sind sehr froh, dass wir jetzt auch in Nitzenhausen ein solches Gerät haben. Wir hoffen, dass wir es nie brauchen, wenn aber doch, dass es hilft Leben zu retten“, erklärte Bürgermeister Neumann.

Eine weitere Spende erhält die Stadt Boxberg. Die Summe von 1000 Euro soll in neues Spielmobiliar für den frisch sanierten Kindergarten Wirbelwind in Unterschüpf investiert werden. „Gerade die Kinder mussten und müssen während der Pandemie viel zurückstecken. Umso mehr haben sie es verdient, dass bei ihnen nicht gespart wird. Die Spende des Stadtwerks hilft uns dabei“, betonte Bürgermeisterin Beck.

Auch das Vereinsleben hat durch die Pandemie stark leiden müssen. Mit weiteren 1000 Euro, die an die Stadt Grünsfeld gehen, sollen dort die örtlichen Vereine unterstützt werden. „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung, die unsere Vereine dringend benötigen“, so Bürgermeister Markert, der sich im Namen der Vereine bedankte. pm

