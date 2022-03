300 Euro für die Nothilfe „Ukraine“

Bad Mergentheim. Schon über 30 Jahre gibt es den Bad Mergentheimer Fahrrad-Flohmarkt, der nun schon 20 Jahre vom Fahrradverein RC Dreigang Germania ausgerichtet wird. Am Samstag war es, nach Corona bedingter Pause, endlich wieder soweit. Der Bekanntheitsgrad des Marktes reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Von der südlichen Kreisgrenze bei Wildentierbach bis in den Fränkischen Raum bei Gaukönigshofen/Ochsenfurt kamen die Besucher. Das Angebot reichte von Kinderfahrzeugen über Jugendräder und City- beziehungsweise Trekkingräder bis hin zum Pedelec. Selbst Fahrradtransport-Träger konnten vermittelt werden. Im Marktbericht würde zum Ende stehen „Markt flott geräumt“. Aus dem Verkaufspreis behält der Veranstalter einen Anteil von zehn Prozent für seine ehrenamtliche Tätigkeit und da war man sich im Vorstand einig, dass der Erlös in diesen schwierigen Zeiten vollständig der Nothilfe „Ukraine“ zugeführt wird. Und so freuten sich zum Marktende die freiwilligen Helfer über die gute Tat und über die Spende von 300 Euro. rcd

